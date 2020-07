Apple nutzt das Update auf iOS 14 und macO Big Sur, um verschiedene Standard-Applikationen zu verbessern. Auch Sprachmemos gehört zu den Apps, die Apple „anpackt“. Unter anderm erhält Sprachmemos eine Funktion zur Verbesserung der Aufnahmequalität.

Lange Zeit war die Sprachmemos-App nur auf dem iPhone / iPad verfügbar. Vor knapp zwei Jahren schaffte diese mit macOS Mojave auch den Sprung auf den Mac. Apple nutzte die Catalyst-Funktion, um die Sprachmemos-App vom iPad auf den Mac zu übertragen.

In diesem Jahr wird die Sprachmemos-App sowohl auf dem iPhone / iPad als auch auf dem Mac verbessert. Unter anderem spricht der Hersteller von einer Verbesserung der Aufnahmequalität. Mit einem einzigen Tastendruck können Hintergrundgeräusche und Raumhall reduziert werden. Sobald ihr eine Aufnahme erstellt habt, gibt es ein kleines Symbol zur automatischen Anpassung. Diese Neuerungen richtet sich unter anderem an Nutzer, die Podcasts direkt am iPhone, iPad oder Mac mit der Sprachmemos-App aufnehmen.

Voice Memos in iOS 14 has an ‚Enhance Recording‘ feature that reduces background noise and echo to make voices more clear.

Kind of fun to imagine if Apple were to use this for Podcasts down the road… pic.twitter.com/GuqDsNYGsA

— Federico Viticci (@viticci) June 30, 2020