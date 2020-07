Ab sofort steht euch zur Verwaltung eurer Amazon VISA-Karte auch eine begleitende iOS-App bereit. Die herausgebende Landesbank Berlin hat diese nun im Apple App Store positioniert.

Amazon VISA-Karte: iOS-App ist da

Über die iOS-App der „Amazon VISA-Karte“ stehen euch allerhand Möglichkeiten zur Verwaltung eurer Kreditkarte bereit. Ihr bleibt immer und überall über euren aktuellen Finanzstatus und eure Amazon Punkte informiert. Ihr habt voll Kontrolle und lasst euch in Echtzeit über neue Umsätze informieren, deaktiviert temporär eure Karte oder sperrt diese im Verlustfall direkt in der App. Passt eure Zahlungsweise euren persönlichen Bedürfnissen an oder nutzen eine der angebotenen Finanzierungsangebote.

Ein Login in die App ist neben der Kombination aus Benutzernamen und Passwort auch mit Face ID und Touch ID möglich. Solltet ihr die Amazon VISA-Karte nutzen, so habt ihr nun eine komfortable neue Möglichkeit zur Verwaltung.

Amazon VISA-Karte beantragen und 40 Euro Startguthaben erhalten

Falls ihr noch keine Amazon VISA-Karte euer eigen nennt, so haben wir einen Tipp für euch. Amazon hat eine neue Promo gestartet, um die Amazon VISA-Karte in den Mittelpunkt zu stellen. Zunächst einmal erhalten alle Amazon Kunden – ganz gleich ob mit oder ohne Prime-Mitgliedschaft – eine 40 Euro Startgutschrift.

Mit berechtigter Prime Mitgliedschaft erhalten Kunden mit der Amazon.de VISA Karte bis zu 3% auf alle Einkäufe bei Amazon.de zurück, ohne Prime-Mitgliedschaft bis zu 2%. Kunden erhalten außerdem bis zu 0,5% auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de zurück. Die Bonuspunkte sind für Millionen von Produkten bei Amazon.de einlösbar, sodass Kunden bei ihrem nächsten Einkauf sparen können.

Alle weiteren Vorteile der Amazon.de VISA Karte findest du hier: https://www.amazon.de/visabounty