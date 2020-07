Auch wenn es die Apple Card zusätzlich als schicke Titan-Karte gibt, so liegt der Fokus auf eine Nutzung in Kombination mit dem iPhone. Für die Verwaltung und Einsicht in die Finanzen wird sogar ein iPhone zwingend vorausgesetzt. Wie Apple bekannt gibt, hat das Unternehmen eine neue Webseite gestartet, mit der Kunden ihre Apple Card jetzt auch im Webbrowser verwalten können.

Apple Card im Web

Auf der Webseite card.apple.com können sich Inhaber einer Apple Card mit ihrer Apple ID anmelden. Die Webseite zeigt unter anderem den Kartensaldo, zusammen mit dem nächsten geplanten Zahlungstermin und den Gesamtlimits der Karte an.

Monatliche Kontoauszüge können in einem weiteren Bereich der Webseite eingesehen und heruntergeladen werden, während Nutzer in den Einstellungen die Möglichkeit haben, ein Bankkonto hinzuzufügen sowie geplante Zahlungen zu verwalten. Ein Support-Bereich der Webseite bietet Zugang zu einem Benutzerhandbuch und einer Telefonnummer, die Kunden anrufen können, um Hilfe zu erhalten. Somit sind nun die Funktionen der Wallet App auch im Webbrowser zugänglich.

Apple ermöglicht es zudem neuen Apple Card Antragstellern nun, sich direkt von der Webseite Apple.com mit einem beliebigen Browser zu bewerben, wenn sie ein Produkt mit der Option Apple Card Ratenzahlung kaufen – eine Funktion, für die bisher die Apple Store App oder Safari erforderlich war.

Apple Card in Deutschland

Die Funktionen der neuen Webseite sind den US-Kunden vorbehalten, da die Apple Card bisher nur in den Vereinigten Staaten erhältlich ist. Während die Kreditkarte in den USA bald seinen ersten Geburtstag feiert, warten wir noch auf eine offizielle Ankündigung für weitere Länder. Tim Cook deutete bei seinem Deutschlandbesuch im letzten Jahr bereits an, dass die Apple Card auch in Deutschland angeboten werden soll.