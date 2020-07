Obwohl bisher nichts Konkretes zu einer möglichen Augmented-Reality-Brille von Apple bekannt ist, so wird sie in der Gerüchteküche umso heißer gehandelt. Erste Konzept-Grafiken (z.B. hier und hier) hatten bereits gezeigt, wie eine Apple-Brille aussehen könnte. Nun präsentiert Designer „the Hacker 34“ sein Wunsch-Design, welches sich durchaus sehen lassen kann.

Konzept zeigt Design und Benutzeroberfläche

Über Apples Ambitionen im Bereich der Augmented-Reality-Hardware wurde in den letzten Monaten viel Wirbel gemacht, mit widersprüchlichen Berichten über Apples Arbeit an einem AR/VR-Headset für Spiele und einem eleganteren AR-Brillenprodukt. Heute haben wir wieder ein Design-Konzept, das einen Eindruck des Brillenmodells vermitteln will.

In einem Video zeigt „the Hacker 34“ nicht nur zwei mögliche Design-Konzepte der Brille, sondern widmet sich auch der Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu vielen anderen Konzept-Designern bleibt er dabei auf dem Boden und zeigt eine Idee, die zumindest die Chance auf eine Umsetzung hat.

Neben einer normalen Brillenform, gibt es auch eine kurze Einblendung des Brillenmodells, welches Steve Jobs stets begleitet hatte. Ein solches Sondermodell wäre natürlich ein besonderes Highlight. Ganz so fern scheint dieses Gedankenspiel nicht zu sein. So deutete der stets recht gut informierte Leaker Jon Prosser bereits ein entsprechendes Modell an.

Zuletzt gab Prosser an, weitere Details zu Apples erster AR-Brille zu haben. So soll die als „Apple Glasses“ bezeichnete AR-Brille einen Startpreis von 499 US-Dollar erhalten, die Option für Korrektionsgläser bieten und ein dezentes Design aufweisen. Geplant sei eine Vorstellung im vierten Quartal 2020 oder im ersten Quartal 2021. Der Release soll angeblich Ende 2021 oder Anfang 2022 erfolgen.