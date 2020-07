Apple hat im hauseigenen YouTube-Kanal ein neues Video veröffentlicht, mit dem der Video-Streaming-Dienst Apple TV+ beworben wird. Allerdings steht nicht eine bestimmte Serie bzw. ein bestimmter Film im Vordergrund, sondern eine Vielzahl an Inhalten.

„What’s Now, What´s Next“

Ursprünglich ging das Video unter der Bezeichnung „Desire“ ins Rennen, allerdings hat sich Apple kurzfristig dazu entschlossen, den Titel auf „What’s Now, What´s Next“ zu ändern.

In der Videobeschreibung heißt es

Für diejenigen, die alles wünschen – Liebe, Wut, Intrige, Hochstimmung und Ehrfurcht. Entdecke aktuelle Apple Originals und werft einen ersten Blick auf Shows und Filme, die später in diesem Jahr auf Apple TV + erscheinen. Sehen Sie sich die preisgekrönten Serien The Morning Show und Dickinson sowie Favoriten wie Defending Jacob, See, Beastie Boys Story, Central Park, Helpsters, Dear … und Servant an. Dann macht euch bereit für die Veröffentlichung von Greyhound, Foundation, Ted Lasso, On the Rocks, Boys State, Long Way Up und Wolfwalkers. Jeden Monat werden neue Apple-Originale veröffentlicht, die exklusiv über die Apple TV-App verfügbar sind, die ihr auf Streaming-Plattformen, Smart-TVs und jedem Apple-Gerät verwenden könnt.

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 hat Apple bereits einige neue Eigenproduktionen an den Start gebracht. Darüberhinaus sind verschiedene Originals in der Pipeline. Neben Serien hat Apple auch verschiedene neue Filme angekündigt. Erst gestern hieß es, dass sich Apple einen Action-Film mit Will Smith sichern konnte.