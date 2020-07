Bei der Präsentation von iPadOS 14 wurde deutlich, dass Apple in diesem Jahr einen großen Fokus auf die Verbesserungen rund um Apple Pencil gelegt hat. Die neue Funktion „Scribble“ (bzw. zu deutsch „Kritzeln“ wurde nun in einem Podcasts von den Apple Managern Jenny Chen und Stephen Tonna thematisiert.

Federico Viticci, Myke Hurley und Stephen Hackett hatten die Möglichkeit mit Apple Ingenieur Jenny Chen und Apple Marketing-Manager Stephen Tonna über die Apple Pencil Verbesserungen in iPadOS 14 zu sprechen.

Diejenigen die die WWDC 2020 Keynote verfolgt haben, dürften Chen kennen, da sie Teil der Präsentation war. Die Managerin spricht darüber, wie intelligent iPadOS 14 im Umgang mit Apple Pencil ist. iPadOS 14 kann handgeschriebenen Text erkennen, sodass Benutzer ihn auswählen und kopieren können. Zusätzlich gibt es die Option, das handgeschriebener Text in getippten Text umwandelt wird.

Sie erwähnte, dass das Team eine Erfahrung geschaffen hat, die die virtuelle Tastatur bei Verwendung des Apple Pencil intelligent ignoriert und alles intuitiver macht.

So that’s something we spent a lot of time refining, I’m sure as you’ve played with scribble, you’ve noticed how the keyboard interacts with it. And so, you know, when you start scribbling, the keyboard doesn’t start popping up, you stay in this scribble experience and there’s that little palette that shows Go and other quick actions that you may need without the keyboard popping out in your face.

Tonna weist darauf hin, dass einer der besten Aspekte des iPad darin besteht, dass sich die Benutzeroberfläche nicht für jede Eingabemethode ändert, wodurch die Erfahrung über Berührung, Tastatur, Maus und Apple Pencil hinweg konsistent bleibt.

Actually I think that’s one of the main reasons people buy an iPad. It has this incredible versatility of inputs. It’s arguably the most versatile device we make at Apple. Without changing anything about the UI, and this is genuinely what I love about iPad, I can go with a device that’s touch first, that’s the center of gravity for us. Then I can put in the Magic Keyboard and use the cursor, and then I can use Apple Pencil in that same flow and I never once have to change the way the UI works.

It don’t go for some desktop mode to a touch mode. The OS just knows what I’m doing and it adapts to that. That’s what customers love about iPad.

Apple formuliert in der begleitenden Pressemitteilung zu iPadOS 14 wie folgt