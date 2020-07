Apple, Google, Facebook und Amazon stehen nun schon länger unter einem wachsamen Auge der Wettbewerbsbehörden. Im Mittelpunkt steht die Marktmacht der vier Tech-Giganten und ob diese potenziell wettbewerbswidrig handeln. Im Zuge einer Untersuchung des US-Repräsentantenhauses sollen nun die Führungskräfte der Unternehmen vor dem Kongress aussagen.

Apple CEO ‌Tim Cook‌, Facebook CEO Mark Zuckerberg, Alphabet (Google) CEO Sundar Pichai und Amazon CEO Jeff Bezos werden in einer bevorstehenden Anhörung vor dem Unterausschuss für Kartellrecht des US-Repräsentantenhauses aussagen, erklärte der Vorsitzende David Cicilline in einem Interview mit Kara Swisher. Die Journalistin betitelt den Auftritt daher mit „Die vier Reiter der Technokalypse“.

While tech leaders have appeared before Congress before, the gathering of the four horsemen of the Techopolypse should be an epic show. But that is only if the lawmakers do their job and ask pointed questions about the true impact of their power on competition.

— Kara Swisher (@karaswisher) July 1, 2020