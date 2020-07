Monat für Monat gibt es ein kleines Datengeschenk von de Deutschen Telekom. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir den Monat Juli erreicht haben und somit die neue 500MB bereit stehen. Zudem gibt es mit Radio Siegen einen neuen StreamOn-Partner im Juli. Hier findet ihr alle Infos zu StreamOn.

500MB Datengeschenk für Telekom Mobilfunkkunden

Nachdem sich die Telekom im April ziemlich großzügig zeigte und seinen Mobilfunkkunden 10GB Datenvolumen in Zeiten von COVID-19 schenkte, gibt es seit Mai wieder die „normalen“ 500MB als Geschenk. Dies setzt sich nun auch im Juli fort.

Der Weg zu den 500MB führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

Radio Siegen als neue StreamOn-Partner

Darüberhinaus begrüßt die Deutsche Telekom Radio Siegen als neuen StreamOn-Partner. Die Anzahl der neuen StreamOn-Partner ist in den letzten Monaten merklich gesunken. Dies mag daran liegen, dass eine Vielzahl an Apps bereits abgedeckt sind. Gefühlt sind alle großen Anbieter an Bord. Einzig und allein Apple TV bzw. Apple TV+ vermissen wir noch. Apple Music ist hingegen von Anfang an vertreten. Hier findet ihr alle StreamOn-Partner.