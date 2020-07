Zattoo hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass das Unternehmen gemeinsam mit MGM einen sogenannten SVOD-Dienst starten wird. SVOD steht für Subscription Video on Demand oder zu deutsche „abonnierte Videos auf Anforderung“. Hier geht es zur kostenlosen Zattoo Testphase.

Zattoo goes Hollywood

Ab sofort können Nutzer in Deutschland beim TV-Streaming-Anbieter Zattoo auf das neue und vielfältige Film- und Serien-Paket von MGM zugreifen. Mit dem neuen Dienst von MGM können Zattoo-Abonnenten preisgekrönte Hollywood-Filme und TV-Serien zu Hause oder unterwegs für 3,99 Euro pro Monat schauen. Neben Amazon Channels ist Zattoo derzeit der einzige Anbieter von MGM On Demand in Deutschland.

Der neue On-Demand-Dienst bietet allen Nutzern bei Zattoo eine große Auswahl aus Film und Fernsehen, darunter Serien-Hits, beliebte Klassiker, Publikumslieblinge und Kassenschlager aus dem reichhaltigen Katalog von MGM. Zu den Titeln gehören die mehrfach preisgekrönte Serie The Handmaid’s Tale, die amerikanische Komödien-Drama-Serie Get Shorty, Blockbuster-Action wie Robocop und Terminator und die Komödien-Hits 21 und 22 Jump Street mit Jonah Hill und Channing Tatum in den Hauptrollen sowie eine ganze Reihe von Filmtiteln, die auf Deutsch synchronisiert und in Full-HD verfügbar sind.

Der neue Dienst von MGM ist derzeit auf iOS, Android und über den Webbrowser verfügbar. Darüber hinaus auch in der Zattoo App für Apple TV, Xbox, Android TV und Amazon Fire TV, wobei der Rollout auf weitere Smart-TV-Apps wie Samsung und Panasonic folgen wird.

Falls ihr den TV-Streaming-Anbieter erst einmal kostenlos ausprobieren möchtet, so habt ihr hier die Möglichkeit dazu.