Apple nutzt den heutigen Freitag, um rechtzeitig zum Wochenende auf einige größere Updates für sechs beliebte Spiele bei Apple Arcade hinzuweisen. Mit dabei sind Lego Brawls, Sneaky Sasquatch, Legend of the Skyfish 2, Frogger in Toy Town, Manifold Garden und Skate City.

Updates statt Neuvorstellungen

Statt Neuerscheinungen gibt es bei Apple Arcade zum Wochenende Updates. Apple Arcade-Nutzer können sich über frischen In-Game Content und Verbesserungen für einige der beliebtesten Spiele auf der Gaming-Plattform freuen. Da es bei Apple Arcade keine Werbung oder In-App-Käufe gibt, sind sämtliche Updates und neue Inhalte für Abonnenten kostenlos.

Hier die Neuerungen:

LEGO Brawls (Version 1.7.0)

Neues NINJAGO Prime Level

Neuer Kampfmeister

Level-Abstimmung

In der Lobby kann jetzt die Team-Strategie gewählt werden

NINJAGO Prime wöchentliche Freischaltungen

Sneaky Sasquatch (Version 1.3.4)

Das Rathaus ist jetzt geöffnet

Neue Zulassungsstelle für eine Taxilizenz

High Scores und Ranglisten

Tägliche Wettbewerbsaufgaben

Verkleidungen können jetzt beim Outfit-Anpasser individuell gestaltet werden

Eine neue Skischule, um Tricks zu lernen

Neue Skiausrüstung und Veranstaltungen

Neue Wettläufe

Neue Bauvorhaben

Legend of the Skyfish 2 (Version 2.0)

Aktualisierung der Challenge Portale

Neue Bereiche mit besonderen Herausforderungen

Neue Waffen und Rüstungen

Ein neuer NPC und eine neue Questreihe

Frogger in Toy Town (Version 1.3.0)

Als Hilfsfunktion wurde ein „Einfach-Modus“ hinzugefügt

Frogger ist jetzt einfacher zu bewegen

Die Steuerung per Gamepad wurde angepasst

Manifold Garden (Version 1.0.14044)

Neuer Fotomodus

Skate City (Version 1.9)

28 neue Songs

Neue anpassbare Ausrüstungsgegenstände

Aktualisiertes Beleuchtungssystem

Nach Ablauf eines kostenlosen einmonatigen Probeabos bietet Apple Arcade für 4,99 Euro pro Monat Zugriff für bis zu sechs Familienmitglieder auf den gesamten Katalog von über 100 exklusiven Spielen, die auf iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Apple TV spielbar sind.