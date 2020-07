Hinter den Kulissen wird Apple sämtliche Komponenten-Entscheidungen rund um das iPhone 12 und iPhone 12 Pro getroffen haben. Dies beinhaltet nützlich auch die Auswahl der Kameralinsen. Analyst Ming Chi Kuo spricht nun davon, dass Apple beim iPhone 12 auf „High-End“-Kameralinsen setzen wird.

iPhone 12 soll „High-End“-Kameralinsen von Largan erhalten

In einer aktuellen Investoreneinschätzung, die den Kollegen von Macrumors vorliegt, spricht Analyst Ming Chi Kuo davon, dass Largan Apple mit Premium-Kameralinsen für das iPhone 12 versorgt. Allerdings soll Apple die Komponenten in diesem Jahr etwas später als in den letzten Jahren erhalten haben.

Dem Bericht zufolge hat sich die Produktion in der zweiten Jahreshälfte um vier bis sechs Wochen verzögert. Dies wiederum soll Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Maximal-Menge an ausgelieferten iPhone-Modellen haben. Dieser wird im laufenden Jahr etwas später stattfinden.

Kuo geht nicht näher darauf ein, was der Grund für die Verzögerung ist, allerdings dürfte die aktuelle Corona-Pandemie dafür hauptverantwortlich sein. Apple wird voraussichtlich im September die neuen iPhones ankündigen. Gerüchte besagen, dass einige „iPhone“ -Modelle möglicherweise erst im Oktober oder November auf den Markt kommen werden.

Aus Kuos jüngster Investoreneinschätzung geht nicht hervor, welche Art von „High-End“-Objektiven im „iPhone 12“ verwendet werden. Vor ein paar Monaten behauptete er jedoch, dass das 6,7-Zoll-Modell „iPhone“ mehrere Verbesserungen bei der rückseitigen Kamera aufweisen wird, einschließlich größerer Sensoren, die mehr Licht für bessere Bildqualität erfassen.

Allgemein rechnen wir im Herbst mit vier neuen iPhone-Modellen, darunter ein 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie ein 6,1 Zoll und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro. Alle Modelle sollen über 5G und OLED-Display verfügen.