Erst kürzlich sind wir auf den Grenzkonflikt zwischen Indien und China eingegangen. Dieser sorgte unter anderem dafür, dass die iPhone-Produktion vorübergehend beeinträchtigt wurde. Es hieß, dass aus China eintreffende Komponenten im indischen Zoll festgehalten werden. Nun scheint das Problem jedoch gelöst.

Aufgrund des Streits zwischen Indien und China hingen über 150 Lieferungen an der Grenze fest. Laut Foxconn, dem Produktionspartner von Apple, haben Sendungen, die zuvor an der indischen Grenze festgesetzt waren, jetzt den Zoll passiert.

Reuters schreibt

Der Apple-Zulieferer Foxconn (2317.TW) teilte am Freitag mit, dass die Zollabfertigungsverfahren in Indien gelöst wurden, da eine zusätzliche Prüfung der Einfuhren aus China durchgeführt wurden Verschiedene ausländische Unternehmen waren durch den Streit der beiden Ländern beeinträchtigt.

Die Zollabfertigung von Foxconn für die Frachtlogistik in Indien wurde gelöst und alle lokalen Regulierungsverfahren wurden eingehalten, sagte Foxconn in einer Meldung an die Taipei Stock Exchange. Es wurde nicht näher darauf eingegangen.