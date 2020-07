Allgemein wird damit gerechnet, dass das iPhone 12 (Pro) in drei verschiedenen Größen erhältlich sein wird. Wir rechnen mit einem 5,4 und 6,1 Zoll iPhone 12 sowie einem 6,1 und 6,7 Zoll iPhone 12 Pro. Bevor Apple die Geräte im Herbst vorstellen wird, gibt es nun einen Größenvergleich eines 5,4 Zoll iPhone 12 Dummy mit dem Original iPhone SE und iPhone 7.

Ein handliches Gerät

Derzeit geht die Gerüchteküche davon aus, dass sich Apple beim Design der nächsten iPhone-Generation vom iPad Pro inspirieren lassen hat. Insbesondere die flachen Kanten erinnern dann auch an ältere iPhone-Modelle wie das iPhone 4, iPhone 5 oder iPhone SE (1. Generation).

Unzufrieden mit den im Umlauf befindlichen Größenvergleichen bezüglich des nahenden 5,4 Zoll iPhone 12, nahm MacRumors-Leser iZac die Sache selbst in die Hand und kaufte sich ein eigenes 5,4 Zoll Dummy-Modell. Sein Ziel war es, detailliertere Größenvergleiche zwischen der ersten Generation des iPhone SE und dem gemutmaßten 5,4 Zoll iPhone 12 zu erhalten. Dabei zog er auch ein iPhone 7 mit in die Betrachtung, das mit seinen runden Kanten eine andere Design-Philosophie verfolgt, was sich im Vergleich noch bemerkbar machen wird.

Eins steht fest: Wenn es um die bequeme Bedienung mit nur einer Hand geht, erhält das erste iPhone SE einen ganz besonderen Platz in den Herzen der Fans. Jetzt, wo wir mit dem iPhone 12 womöglich wieder ein vergleichbares Design erhalten, stellt sich die Frage, ob das neue 5,4 Zoll Modell hier einen ähnlich guten Eindruck macht. Und tatsächlich – iZac sieht das 5,4 Zoll iPhone 12 als potenziellen Ersatz für das iPhone SE. Mit nur einer Hand könnte man alle Stellen des Displays gut erreichen. Ganz so komfortabel, wie das iPhone SE, wird es zwar nicht, aber immerhin.

Insgesamt ist iZac dennoch der Meinung, dass man sich an den geringen Größenunterschied gewöhnen kann. So weist er darauf hin, dass das provisorische iPhone 12 zwar etwas größer ist, jedoch ebenfalls gut in der Hand liegt. Das ist vor allem dem kantigen Design zuzuschreiben. Das iPhone 7 fühlt sich hingegen nicht ganz so griffig in der Hand an, wie das iPhone 12.

Zudem stellte iZac fest, dass das neue 5,4 Zoll Modell ca. 6 mm breiter als das iPhone SE und etwa 3 mm schmaler als das iPhone 7 ist. Auch wenn das iPhone 12 voraussichtlich etwas dünner als das iPhone 7 sein wird, so merkt iZac an, dass das iPhone 7 einen dünneren Eindruck macht, da hier die Kanten abgerundet sind. Einen weiteren Einblick mit Bildern und zusätzlichen Erfahrungsberichten stellt der Tester im MacRumors Forum bereit.