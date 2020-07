Vor kurzem wurde bekannt, dass das Kriegsdrama „Greyhound“ seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Ursprünglich sollte der Film von Sony Pictures im Mai in den Kinos anlaufen. COVID-19 hat die Pläne jedoch durchkreuzt, so dass die Verantwortlichen nach neuen Wegen gesucht haben. Statt im Kino, wird der Film nun exklusiv am 10. Juli auf Apple TV+ starten, was Tom Hanks „Herzschmerz“ bereitet.

Apple TV+ statt Kino

Das Kriegsdrama „Greyhound“ läuft ab dem 10. Juli exklusiv auf Apple TV+. Der Film spielt zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und ist von realen Ereignissen inspiriert. Wir begleiten Kapitän Ernest Krause (Tom Hanks), der einen internationalen Konvoi von 37 Schiffen auf einer tückischen Mission über den Atlantik führt, um die alliierten Streitkräfte mit tausenden von Soldaten zu verstärken und dringend benötigte Vorräte zu liefern.

„Greyhound“ ist ein Herzensprojekt von Tom Hanks, da er nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern sich auch für das Drehbuch verantwortlich zeigt und den Film produziert hat. Um so mehr schmerzt es ihn, dass seinem Projekt eine Premiere auf der großen Kinoleinwand verwehrt bleibt, erklärt der Star gegenüber the Guardian in einem Interview. So gibt er etwas verbittert zu verstehen:

„[…] ein absoluter Herzschmerz. Ich möchte meine Apple-Oberherren nicht verärgern, aber es gibt einen Unterschied in der Bild- und Tonqualität.“

Allgemein scheint der Schauspieler derzeit recht unglücklich zu sein, wenn es um die Vermarktung seines jüngsten Projekts geht. So merkt er etwas genervt an, dass Apples Marketing-Team ihn vorgeschrieben hatte, wo er sich in seinem Büro für ein Promo-Interview hinsetzten sollte. Vielleicht kann er einen kleinen Trost aus der Tatsache ziehen, dass Apple rund 70 Millionen Dollar bezahlt haben soll, als das Unternehmen die Rechte für den Film in einer Auktion erworben hatte.