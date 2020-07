Etwas mehr als einen Monat ist es mittlerweile her, dass „Central Park“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet ist. Jede Woche Freitag stellt Apple eine neue Folge bereit. Parallel dazu hat Apple ein neues Lyric Video zur Serie freigegeben.

Fotocredit: Apple

Central Park: neue Folge „Die Schnitzeljagd“

Woche für Woche schickt Apple immer freitags eine neue Folge zu Central Park ins Rennen. Ab sofort steht Folge 7 „Die Schnitzeljagd“ bereit. Cole und Owen gehen auf eine Schnitzeljagd im Central Park. Paige entdeckt, dass Molly eine tolle Schachspielerin ist.

Neues Lyric Video „Central Park – Can We Do Today Again?“

Begleitend zur neuen Serie veröffentlicht Apple in regelmäßigen Abständen sogenannte Lyric Videos. Mit „Can We Do Today Again“ gibt es nun einen weiteren Einblick in die Serie.