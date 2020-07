Zwei Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple im Rahmen der WWDC 2020 Keynote einen Ausblick auf macOS Big Sur gegeben hat. In unseren Augen war die Vorstellung von macOS Big Sur eins der Highlight des Special Events. Mit dem kommenden macOS-Update bekommt der Mac einen „echten Tritt in den Allerwertesten“.

Video zeigt über 85 Neuerungen von macOS Big Sur

macOS Big Sur erhält ein komplettes Redesign, das völlig neu und dennoch sofort vertraut ist. Safari ist vollgepackt mit neuen Funktionen, unter anderem einer anpassbaren Startseite, elegant gestalteten und leistungsfähigeren Tabs, schnellen und einfachen Übersetzungsmöglichkeiten und einer neuen Datenschutzübersicht. Mit der aktualisierten Nachrichten App können Mac-Anwender persönlichere und aussagekräftigere Nachrichten senden und empfangen sowie Gruppennachrichten leicht verfolgen und innerhalb dieser interagieren. Karten bietet außerdem ein völlig neues Erlebnis mit immersiven Funktionen zum Erkunden und Navigieren der Welt.

Dies ist natürlich noch längst nicht alles, was das kommende macOS Update zu bieten hat. Während Apple im Rahmen der WWDC 2020 Keynote auf die markantesten Neuerungen eingegangen ist, gibt es viele kleine Anpassungen, die nicht explizit thematisiert wurden. Das eingebundene Video greift über 85 neue Funktionen von macOS Big Sur auf.