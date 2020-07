Mehr als 3.000 Spiele wurden laut Technode in den ersten beiden Julitagen aus Apples chinesischen App Store entfernt – ein Schritt, vor dem das Unternehmen die Entwickler gewarnt hat. Mit der Aktion schließt Apple ein Schlupfloch, dank dem Entwickler nicht lizenzierte kostenpflichtige Spiele auf den chinesischen Markt bringen konnten.

Viele Spiele ohne Lizenz

Bereits im Februar begann Apple damit, Entwickler daran zu erinnern, dass sie bis zum 30. Juni eine genehmigte Lizenz von der chinesischen Regulierungsbehörde für ihre kostenpflichtigen Spiele benötigen. Falls bis zu dem Stichtag keine entsprechende Lizenz vorliegt, würden die Entwickler riskieren, dass ihre Spiele in China verboten und entfernt werden.

Im chinesischen App Store konnten bisher auch Spiele veröffentlicht werden, selbst wenn sich diese noch im staatlichen Genehmigungsprozess befanden. Berichten zufolge kann es Monate dauern, bis chinesische Aufsichtsbehörden Spiele genehmigen, was Entwicklern die Chance gibt, auch Titel zu verkaufen, die Gefahr laufen, verboten zu werden. Das haben dann viele Entwickler genutzt und ihre Spiele veröffentlicht, unabhängig von ihrer Chance auf eine Genehmigung.

Die Lizenzvorgabe besteht für Spiele in China seit 2016. Apple hat laut diversen Medienberichten bislang beim App Store offenbar beide Augen zugedrückt. Große chinesische Android-App-Stores kommen der staatlichen Forderung nach einer Lizenz vor der Veröffentlichung bereits seit 2016 nach. Die Situation bei Android-App-Stores in China ist jedoch anders als bei iOS, da diese von lokalen Anbietern wie Tencent, Oppo und Huawei betrieben werden. Google bietet seinen Play Store in China nicht an.

Nachdem in Apples App Store zunächst die Updates für „zehntausende“ Spiele pausiert wurden, kam die Entfernung der ersten Apps. Dabei sind die gemeldeten 3000 Apps erst der Anfang. So bietet der App Store derzeit rund 60.000 Spiele in China, nur gut 43.000 darunter sollen die erforderliche Lizenz haben.