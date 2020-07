Apple hat den heutigen Abend nicht nur genutzt, um die Beta 2 zu iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 und macOS Big Sur zu veröffentlichen, sondern auch die Beta 2 zur HomePod Software 14 freizugeben. Mit an Bord ist eine Neuerung, die sich bereits ankündigte. Der HomePod wird zukünftig externe Musik-Streaming-Dienste unterstützen.

Bisher könnt ihr nur Inhalte von Apple Music direkt über den HomePod abspielen. Möchtet ihr z.B. Spotify über den HomePod hören, so ist dies aktuell nur möglich, wenn ihr die Spotify-Inhalte per AirPlay auf den HomePod streamt.

Wie sich bereits andeutete, werden Anwender mit der HomePod Software 14 auch fremde Musik-Dienste zum Standard deklarieren können. Diese Funktion kündigte Apple mehr oder weniger im Rahmen der WWDC Keynote an.

There it is…The ability to select default services for Music, Podcasts and Audiobooks on HomePod

cc @markgurman pic.twitter.com/bmy8lnAV2f

— Matt (@ttam110) July 7, 2020