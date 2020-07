Während der Entwicklung von iOS 14 und iPadOS 14 widmet sich Apple auch der Musik-App auf dem iPhone und iPad und verpasst dieser allerhand Neuerungen. Unter anderem wird es animierte Cover für Wiedergabelisten geben.

iOS 14: Apple Music mit animierten Covern für Wiedergabelisten

iOS 14 bzw. iPadOS 14 haben verschiedene Neuerungen für die Musik-App im Gepäck. So werdet ihr unter anderem ein neues – iPad-optimiertes – Layout wiederfinden. Nun ist eine weitere Neuerung bekannt geworden, die uns bis dato nicht bekannt war. In die Playlist-Cover hat Apple in den letzten Jahren bereits einige Zeit und Arbeit investiert. Ein Teil der Cover wurde sogar bei Künstlern in Auftrag gegeben. Nun geht Apple einen Schritt weiter und animiert diese.

Einigen Nutzern ist aufgefallen, dass Apple in der „Jetzt hören“-Ansicht und bei den dort prominent beworbenen Wiedergabelisten auf animierte Cover setzt. Dies gilt unter anderem für die personalisierte Musik-Mixe sowie für mehrere kuratierte Wiedergabelisten von Apple.

Im eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie sich die Farbverläufe der Mixe in einer Weise bewegen, auf die sich ihr Thema bezieht. Die Animation für den Get Up-Mix ist schnell, während die Bewegungen in der Chill Mix-Grafik viel langsamer sind. Das Hinzufügen von Bewegung erklärt auch, warum Apple die für seine Mixe verwendeten Bilder aktualisiert hat, von flachen Grafiken hin zu einem neuen Farbverlaufs- / Wellenstil.

Slick little animations coming to Apple Music playlist art https://t.co/EPBlsx4UdW pic.twitter.com/d7gt2GMPho — Benjamin Mayo (@bzamayo) July 7, 2020

Noch befinden wir uns ganz am Anfang der Beta-Phase zu iOS 14 und iPadOS 14. Vermutlich bis Ende September müssen wir noch warten, bis die jeweilige Update für Jedermann freigegeben wird.