Letztes Jahr wurde Apple mit einer Vielzahl von Klagen aufgrund seiner iOS-Performance-Management-Funktion konfrontiert. Nachdem das Unternehmen in den USA mittlerweile die Lage dank eines Vergleichs im Griff hat, werden jetzt in Europa mehrere Verbraucherschutzorganisationen hellhörig, die Apple gerne auch zur Kasse bitten würden.

Apple soll jedem Betroffenen 60 Euro zahlen

Mit dem „heimlichen“ Energie-Management des iPhone hatte Apple Ende 2017 ganz schön für Wirbel gesorgt. Mit iOS 10.2.1 wurde die Leistung bei iPhones mit alten Akkus verringert, um ein Abschalten der Geräte zu verhindern, wenn die Akku-Leistung unter bestimmten Bedingungen nicht mehr ausreichend zur Verfügung gestellt werden kann. Das wurde laut einigen Nutzern jedoch nicht ausreichend kommuniziert, was insbesondere in den USA für eine Vielzahl von Klagen sorgte, die im Zuge einer Sammelklage beigelegt werden sollen.

Der zugehörige Richterspruch sieht in den USA eine Wiedergutmachung in Höhe von 25 Dollar für jedes betroffene iPhone vor. Auf Basis dieser Vorgabe wird Apple mindestens 310 Millionen Dollar (jedoch nicht mehr als 500 Millionen Dollar) zahlen müssen. Der Vergleich ruft nun in Europa die, in der Gruppe Euroconsumers zusammengeschlossenen, Verbraucherschutzorganisationen auf den Plan. Die Organisation gruppiert die folgenden Verbraucherschützer: Test Achats (Belgien), AltroConsumo (Italien), OCU (Spanien), Deco-Proteste (Portugal) und Proteste (Brasilien).

Die Gruppe fordert Apple auf, stolze 60 Euro für jedes betroffene Gerät als Schadensersatz zu zahlen. So habe Apple laut der Abmahnung nicht nur die Leistung der iPhones reduziert, sondern auch die Einsatzfähigkeit des Akkus künstlich herabgesetzt, was die Kunden zu einem Neukauf gezwungen hätte. Euroconsumers gibt Apple nun zwei Wochen Bedenkzeit, um auf die Forderung zu reagieren. Nach Ablauf der Zeit zieht die Gruppe in Betracht rechtliche Schritte einzuleiten.

Apple hat die Forderung zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht kommentiert. Dem allgemeinen Thema zur Drosselung widmete sich der Hersteller bereits Anfang Dezember 2018 in einem offenen Brief. Hier erklärte Apple, dass man niemals etwas unternehmen würde, um die Lebenszeit eines Produktes zu verkürzen oder das Benutzererlebnis zu verschlechtern. Die Reduzierung des Prozessortaktes diene lediglich dazu, ein unerwartetes Abschalten der betroffenen Geräte zu verhindern, wenn der Akku nicht mehr die benötigte Leistung liefern kann. Zusätzlich reagierte das Unternehmen mit der Möglichkeit, den iPhone-Akku kostengünstig austauschen zu lassen.