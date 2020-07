Die Gerüchte verdichten sich, dass Apple bei der iPhone 12 Familie auf ein mitgeliefertes Netzteil und mitgelieferte Kopfhörer verzichtet. Nun taucht die mutmaßliche Verpackung der Geräte bzw. der Einsatz der Verpackung auf. Auch diese impliziert den Verzicht auf Ladegerät und Kopfhörer.

Bei allen bisherigen iPhone-Generationen und -Modellen legte Apple ein Netzteil und Kopfhörer bei. Dies könnte sich mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro ändern. Der Verzicht auf Kopfhörer und ein Ladegerät würde die Umwelt schonen, Elektroschrott reduzieren, die Verpackung der iPhone-Modelle schrumpfen lassen und Apple Geld sparen.

3D Designer Ran Avni hat das Rendering eines Karton-Einsatzes veröffentlicht. Die Daten hat er aus einer vertrauensvollen Quellen erhalten. Der Einsatz soll zum iPhone 12 gehören. Der Einsatz weist ein sehr dünnes Profil mit einer kreisförmigen Fläche für ein USB-C-zu-Lightning-Kabel und einer quadratischen Fläche für Dokumente auf, die mit Apple-Produkten geliefert werden. Für die Aufnahme der EarPods oder eines Ladegerätes scheint der Einsatz zu dünn. Eine dünne Vertiefung um den gesamten Einsatz ist zu erkennen. Dort lagert vermutlich das iPhone 12.

