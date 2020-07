Apple hat soeben bekannt gegeben, dass sich das unabhängige iPhone-Reparaturprogramm für Dienstleister in Europa und Kanada öffnet. Gleichzeitig erweitert Apple den iPhone-Reparaturservice auf Hunderte neue Standorte in den USA.

Apple erweitert unabhängiges iPhone-Reparaturprogramm

Apple erweitert sein Programm für unabhängige Reparaturanbieter um zusätzliche Optionen. Das Programm für unabhängige Reparaturdienstleister von Apple, das komfortable Möglichkeiten für iPhone-Reparaturen außerhalb der Garantiezeit bietet, wird um weitere Standorte in den USA ergänzt und auf Europa und Kanada ausgeweitet. Dieses ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, Reparaturen am iPhone mit Apple-Originalteilen anzubieten, was Sicherheit und Qualität gewährleistet. Nach dem Start des Programms in den USA im vergangenen Herbst haben sich über 140 unabhängige Reparaturunternehmen mit über 700 neuen US-Standorten zusammengeschlossen. Ab sofort können sich Unternehmen in Europa und Kanada anmelden.

„Wir freuen uns, unser unabhängiges Reparaturprogramm auf weitere Standorte in den USA und auf Unternehmen in Europa und Kanada auszuweiten“, sagt Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. „Wenn ein Kunde eine Reparatur benötigt, möchten wir ihm eine Reihe von Optionen anbieten, die nicht nur seinen Bedürfnissen entsprechen, sondern auch Sicherheit und Qualität garantieren, damit das iPhone so lange wie möglich genutzt werden kann.“

Seit dem Start des Programms für unabhängige Reparaturdienstleister im vergangenen Herbst gibt es nun über 700 Standorte unabhängiger Reparaturdienstleister in den USA, die einen Service für iPhones außerhalb der Garantiezeit anbieten. Zu den über 140, in der Größe unterschiedlichen, neuen Reparaturbetrieben, die an dem Programm teilnehmen, gehören Unternehmen wie beispielsweise uBreakiFix, mit Standorten in den gesamten USA.

Alle an dem Programm teilnehmende Unternehmen haben Zugang zu kostenlosen Schulungen von Apple und denselben Originalteilen, Werkzeugen, Reparaturanleitungen und Diagnosemöglichkeiten wie autorisierte Apple Service Provider (AASPs) und Apple Stores. Informationen, ob ein Unternehmen an dem Programm teilnimmt, findet man hier.

Unabhängiges Reparaturanbieterprogramm für Unternehmen in Europa und Kanada

Nach einem erfolgreichen Start in den USA können nun unabhängige Reparaturwerkstätten in 32 Ländern in ganz Europa sowie Kanada das sogenannte „Independent Repair Provider Program“ von Apple beantragen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Schulung ist für neue Unternehmen ebenso kostenlos.

Unternehmen benötigen einen Apple-zertifizierten Techniker, der die Reparaturen durchführen kann, um sich für das Programm zu qualifizieren. Informationen zur Teilnahme finden interessierte Dienstleister hier.