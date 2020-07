In zwei Tagen ist es soweit, dann wird „Greyhound – Schlacht im Atlantik“ exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein. Im Vorfeld rührt Apple die Werbetrommel und schickt ein neues Video ins Rennen.

Apple veröffentlicht „Greyhound — Inside Look: Battle of the Atlantic“

Bei Greyhound handelt es sich um ein Kriegsdrama, bei dem der beliebte Schauspieler Tom Hanks in der Hauptrolle zu sehen ist. Darüberhinaus ist er für das Drehbuch verantwortlich.

Inspiriert von realen Ereignissen führt Kapitän Ernest Krause (Tom Hanks) einen internationalen Konvoi von 37 Schiffen auf einer tückischen Mission über den Atlantik, um den alliierten Streitkräften Tausende von Soldaten und dringend benötigte Vorräte zu liefern. Stephen Graham, Rob Morgan und Elisabeth Shue spielen neben Hanks die Hauptrolle. Der Apple Original Film wurde von Aaron Schneider inszeniert und von Gary Goetzman produziert.

Nachdem Hanks der abgesagten Kino-Premiere hinterher trauerte und gleichzeitig Apple dankte, dass das Unternehmen aus Cupertino den Film gerettet hat, steht nun das Video „Greyhound — Inside Look: Battle of the Atlantic“ zur Ansicht bereit. Mit diesem erfahrt ihr mehr über die Schlacht im Atlantik mit Greyhound-Darsteller und -Drehbuchautor Tom Hanks.