Im Netz häufen sich Berichte über eine kürzere Akkulaufzeit nach der Installation von iOS 13.5.1. Wie AppleInsider berichtet, handelt es sich hier anscheinend um einen Bug in der Apple Music App.

Apple Music zehrt am Akku

Nachdem Apple Anfang Juni iOS 13.5.1 veröffentlicht hatte, berichteten die ersten Nutzer, dass die Apple Music App anscheinend eine starke Entladung der Batterie verursacht. Nun häufen sich die Meldungen. In vielen dieser Berichte heißt es, dass der erhöhte Energieverbrauch unabhängig davon erfolgt, ob die App aktiv verwendet wird oder im Hintergrund läuft. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um einen Bug handelt, der zu einer hohen Prozessorauslastung führt.

Es gibt recht widersprüchliche Berichte darüber, was (wenn überhaupt) das Problem behebt. Zu den Schritten, die versucht wurden, gehören das erzwungene Beenden der Music-App, der Neustart des iPhones, das Deaktivieren der Hintergrund-Aktualisierung, das Ausschalten des mobilen Datenzugriffs für die App, das Löschen und Neuinstallieren der App und sogar das vollständige Zurücksetzen sowie Neueinrichten des Smartphones. Während einige Nutzer mit einem oder mehreren dieser Schritte erfolgreich waren, blieben andere erfolglos.

Es ist schwer zu sagen, wie viele Nutzer betroffen sind. Wir können beispielsweise den beträchtlichen Energiehunger nicht feststellen. Es gibt mittlerweile jedoch zwei aktuelle Threads zu diesem Thema in den Support-Foren von Apple, in denen rege diskutiert wird. Letztendlich liegt es bei Apple, den Fehler zu beheben, was nun vermutlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird, nachdem die Support-Foren auf Hochtouren drehen.