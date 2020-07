Apple hat die „Apple Back to School 2020“-Promo gestartet. Ab sofort und nur für begrenzte Zeit erhalte Anwender beim Kauf eines qualifizierten Macs oder iPads Gratis AirPods 2 Kopfhörer und profitieren von Bildungsrabatten. Hier geht es zur Back to School Aktion.

Apple startet Back to School 2020 Promo

Es gehört schon zur Tradition, dass Apple in den Sommermonaten die sogenannte Back to School Promo startet. Die Sommer- bzw. Semester-Ferien sind (je nach Bundesland) bereits im vollen Gange. Noch dauert es allerdings ein paar Wochen, bis das neue Schuljahr bzw. das neue Semester beginnt.

Zuletzt hatte Apple im März das neue MacBook Air 2020 vorgestellt, im Mai folgte das neue 13 Zoll MacBook Pro 2020. Beide Geräte sind mehr oder weniger „nagelneu“ und werden von der aktuellen Promo umfasst. Doch nicht nur beim Kauf dieser beiden genannten Macs könnt ihr doppelt sparen. Auch die anderen Mac-Familienmitglieder und verschiedene iPad-Modelle nehmen an der Aktion teil.

Was hat es mit der Apple Back to School Promo auf sich. Auf der einen Seite können Studenten und Co. vom Apple Bildungsrabatt profitieren und auf der anderen Seiten erhalten berechtigte Personen zusätzlich kostenlose AirPods 2 beim Kauf eines qualifizierten Macs und iPads. Es handelt sich um die AirPods 2 mit Ladecase. Möchtet ihr die AirPods 2 mit kabellosem Ladecsase oder die AirPods Pro haben, dann fällt ein kleiner Aufpreis an.

Studenten, Dozenten und Co. sollten in jedem Fall den Apple Education Store aufsuchen und die aktuelle Promo nutzen .Außerdem spart ihr bei Zubehör und bekommt 20 Prozent Rabatt auf AppleCare+. Die diesjährige Apple Back to School Aktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit, nur solange der Vorrat reicht. Die Aktion läuft maximal bis zum 29. Oktober 2020.