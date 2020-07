Apple hat eine Neuerung für seine Apple Stores eingeführt. Ab sofort haben Anwender die Möglichkeit, sich vorab einen Termin zur Einkaufsberatung mit einem Specialist zu reservieren.

Apple Stores: Kunden können eine Einkaufsberatung mit einem Specialist reservieren

Ihr könnt euch ab sofort über die Apple Store App einen Termin zur persönlichen Einkaufsberatung mit einem Specialist in einem Apple Store reservieren. Diese Neuerung basiert vermutlich auf der Tatsache, dass die Apple Stores während der COVID-19 Pandemie nur eine beschränkte Anzahl an Kunden zulassen und die Öffnungszeiten ebenso eingeschränkt sind.

Um von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, einen Termin zur Einkaufsberatung zu reservieren, müsst ihr die Apple Store App öffnen und in der Kategorie „Einkaufen“ nach unten scrollen, bis ihr bei den „Stores in der Nähe“ landet. Dort findet ihr den Button zur Reservierung eines Termins zur Einkaufsberatung. Im nächsten Schritt wählt ihr dir Produktkategorie aus, die euch besonders interessiert. So kann euch Apple den passenden Spezialisten zur Seite stellen. Im weiteren Verlauf könnt ihr noch den Tag sowie die Uhrzeit für die Beratung auswählen. In unserem Fall wurden Termine für die kommende drei Tage angeboten. Die Termindauer wird mit jeweils 15 Minuten angegeben.