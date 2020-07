Congstar meldet sich am heutigen Tag per Pressemitteilung zu Wort und hält gute Nachrichten für Prepaid-Kunden bereit. Der Mobilfunkanbieter congstar ist dabei, die schrittweise Umstellung seiner Prepaid-Tarife in das LTE-Netz erfolgreich abzuschließen. Damit profitieren Neukunden der congstar Prepaid-Pakete Allnet L, Allnet M und Basic S sowie von Prepaid wie ich will (2. Generation) ab sofort von der Nutzung des LTE-Netzes mit bis zu 25 Mbit/s – standardmäßig und ohne Aufpreis. Hier geht es zu den Congstar Tarifen.

Congstar: Prepaid Kunden surfen ab jetzt im LTE-Netz / VoLTE und WLAN-Call bald möglich

Nicht nur Neukunden profitieren, auch Bestandskunden der congstar Prepaid-Tarife können ab jetzt mit den Konditionen des gebuchten Tarifs (Bandbreite und Daten-Volumen) im LTE-Netz surfen.

Die Integration der congstar Prepaid Kunden in das LTE-Netz umfasst auch die Nutzung von Voice over LTE (VoLTE) und WLAN-Call, wodurch eine noch bessere Sprachtelefonie ermöglicht wird. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Smartphone, das diese Funktionen unterstützt. Neukunden der congstar Prepaid-Tarife können VoLTE und WLAN-Call ab dem 20. Juli nutzen, Bestandskunden steht VoLTE und WLAN-Call ab Ende August zur Verfügung. Die Anpassung auf inkludiertes LTE bei den Tarifinformationen auf www.congstar.de und in anderen congstar Buchungssystemen erfolgt Ende Juli.

Die congstar Prepaid Tarife in der Übersicht

congstar Prepaid Paket Allnet L

5 GB Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Allnet Flat in alle dt. Netze

9 Cent/SMS in alle dt. Netze

Kosten: 14,63 Euro / 4 Wochen

congstar Prepaid Paket Allnet M

3 GB Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

Allnet Flat in alle dt. Netze

9 Cent/SMS in alle dt. Netze

Kosten: 9,75 Euro / 4 Wochen

congstar Prepaid Paket Basic S

500 MB Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

100 Minuten in alle dt. Netze

9 Cent/SMS in alle dt. Netze

Kosten: 4,88 Euro / 4 Wochen

congstar Prepaid wie ich will

Datenstufen wählbar von 500 MB, 1 GB, 3 GB und 5 GB Datenvolumen mit LTE 25 (max. 25 Mbit/s)

9 Cent pro Min/SMS bis Flat in alle dt. Netze

Konditionen monatlich individuell neu wählbar

In den oben genannten Preisen, ist bereits die vorübergehend gesenkte Mehrwertsteuer berücksichtigt.