Die Gerüchte verdichten sich, dass Apple bei der iPhone 12 Familie auf ein mitgeliefertes Netzteil und mitgelieferte Kopfhörer verzichtet. Laut The Verge nimmt sich Samsung Apple einmal mehr als Vorbild und plant ebenfalls auf das mitgelieferte Netzteil für einige seiner neuen Smartphones zu verzichten.

Samsung-Smartphones bald ohne Netzteil?

Es kündigt sich ein neuer Trend in der Smartphone-Welt an. So beschäftigt sich derzeit die Gerüchteküche intensiv mit Netzteilen, bzw. den Verzicht auf das wichtige Zubehör. Es mehren sich die Hinweise, dass Apple dem iPhone 12 Lineup kein Netzteil beilegen wird. So zeigte gerade erst eine Grafik eines mutmaßlichen iPhone 12 Karton-Einsatzes, dass für ein Netzteil oder Kopfhörer nicht genügend Spielraum sein dürfte. Natürlich handelt es sich hier immer noch um ein Gerücht. Gewissheit werden wir im Herbst haben, wenn Apple die iPhone-Verpackungen in die Verkaufsregale stellt.

Dass die Gerüchte nicht allzu fern der Realität sind, zeigt ein neuer Hinweis, der sich dieses Mal auf Samsung bezieht. So soll der koreanische Hersteller laut diversen Medienberichten ebenfalls auf das Netzteil für seine kommenden Flaggschiff-Smartphones verzichten. Doch auch hier behandeln wir die Information als Gerücht, bis Samsung offiziell verkündet, wie mit dem Zubehör verfahren wird.

Der Verzicht auf ein Ladegerät würde die Umwelt schonen, Elektroschrott reduzieren, die Verpackung der Smartphones schrumpfen lassen und natürlich dem Hersteller Geld sparen. Die Hersteller könnten argumentieren, dass ohnehin schon viele Netzteile in Umlauf sind. Das wollte Apple offensichtlich vor kurzem auch im Zuge einer Umfrage ergründen. Apple erfindet das Rad hier keinesfalls neu. Schon andere Unternehmen sind den Weg des Verzichts gegangen. So hatte sich Nintendo beispielsweise im Jahr 2012 dazu entschlossen, seinen 3DS XL ohne Netzteil auszuliefern.