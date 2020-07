o2 hat ein richtig knackiges Angebot in Kombination mit dem iPhone 11 Pro aufgelegt. Entscheidet ihr euch für das iPhone 11 Pro in Kombination mit dem o2 Free L Boot (120GB Datenvolumen,) so spart ihr vorübergehend satte 24x 25 Euro (600 Euro).

Mit o2 Gutschein 600 Euro beim iPhone 11 Pro sparen

o2 hat uns einen Gutschein zur Verfügung gestellt, den wir gerne direkt an euch weitergeben. Entscheidet ihr euch für das iPhone 11 Pro in Kombination mit dem o2 Free L Boost, so spart ihr mit dem Gutscheincode APP-11-PRO-JUL satte 600 Euro (24x 25 Euro.).

Beim iPhone 11 Pro setzt Apple unter anderem auf ein 5,8 Zoll Super Retina XDR Display, einen A13 Bionic Chip, Face ID, Triple-Kamera, LTE, Bluetooth und vieles mehr.

Der o2 Free L Boost hat allerhand Leistungen im Gepäck. Ihr erhaltet eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, 120GB LTE-Highspeed-Volumen (5G ready) und EU-Roaming. Darüberhinaus habt ihr Zugriff auf die kostenlose Connect-Option. Mit dieser erhaltet ihr bis zu 10 SIM-Karten, die ihr im iPad, LTE-Router, Auto oder wo auch immer nutzen könnt.

Normalerweise kostet das iPhone 11 Pro in Kombination mit dem o2 Free L Boost monatlich 79,99 Euro. Mit dem Gutscheincode APP-11-PRO-JUL spart ihr 600 Euro (24x 25 Euro). Einmalig kostet das iPhone 11 Pro in diesem Tarif übrigens nur 17,81 Euro. Bei Interesse solltet ihr euch beeilen, da der Gutscheincode nur wenige Tage gültig ist.