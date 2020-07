Jahr für Jahr pilgern über 75.000 Menschen in ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein. Das Wacken Open Air ist über die Landesgrenzen bekannt und gehört für viele Musikfans zum Festival-Sommer dazu. Wie auch viele andere Festivals und Großveranstaltungen wurde Wacken dieses Jahr zum ersten Mal in 30 Jahren aufgrund der behördlichen Anordnungen zur Pandemiebekämpfung abgesagt.

Weltpremiere: Wacken World Wide als revolutionäres Festival im Netz

Unabhängig davon bringen die Veranstalter gemeinsam mit dem langjährigen Partner Telekom eine völlig neue Wacken-Erfahrung zu den Fans nach Hause: Wacken World Wide – die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten. Fans haben die Möglichkeit, dieses einzigartige Erlebnis bei MagentaMusik 360, auf MagentaTV oder im Progamm #DABEI live und kostenlos mitzuerleben.

Bands wie Kreator, Blind Guardian und In Extremo spielen auf der innovativen Digitalbühne. So realistisch wie nie zuvor. Fans rund um den Globus werden Teil dieses authentischen Live-Erlebnisses und der Weltpremiere in der Festivalbranche.

Die Telekom schreibt

An drei Tagen treten die größten Metalbands live auf der spektakulärsten Virtual-Stage aller Zeiten auf. Die so genannte XR-Technologie erweckt die Bühne digital zum Leben. Künstler spielen live, werden in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in das virtuelle Set integriert. Durch die LED-Rückwand, den LED-Boden und Fan-Interaktion entsteht ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer. Der strategische Partner Samsung bietet mit dem Galaxy S20 das passende Endgerät für das Mixed-Reality-Erlebnis. Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed-Reality-Studio werden reale Live-Auftritte, Lichtshow und Bühnen-Effekte mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden. Noch nie war ein Livestream so authentisch und nah. Neben Live-Shows von Künstlern können sich Fans auf zahlreiche Überraschungen, spannende Hintergrundgeschichten und die besten Auftritte aus 30 Jahren Wacken freuen.

Die Telekom zeigt Wacken World Wide vom 30. Juli bis 1. August live. Fans auf der ganzen Welt sehen die Auftritte kostenlos auf der Website und in der App von MagentaMusik 360. Zuschauer in Deutschland können die Übertragung zusätzlich auch bei MagentaTV und im Programm #DABEI verfolgen. Im Nachgang sind die Auftritte in der Mediathek von MagentaMusik 360 und der Megathek von MagentaTV verfügbar.