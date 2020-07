Apple und Foxconn haben einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung des Apple Augmented Reality Headsets gemacht. Die halbtransparenten Linsen für das Gerät wechseln vom Prototyp zur Testproduktion, so geht es aus einem aktuellen Bericht hervor.

Die Kollegen von The Informationen haben in den letzen Jahren mehrfach ihre sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen. Kurz vor dem Wochenende melden sich diese noch einmal mit frischen Informationen zum kolportierten Apple AR Headset zu Wort.

Apple entwickelt die Objektive auf einer einzigen Produktionslinie in einem Foxconn-Werk in Chengdu im Südwesten Chinas, wo der größte Teil der iPad- Produktion von Apple im Mittelpunkt steht.

Apple hat mehrere Phasen in der Entwicklung neuer Produkte, angefangen mit Prototyping-Phasen in Kalifornien und China, in denen Dutzende bzw. Hunderte von Einheiten der Produkte und ihrer Teile hergestellt werden. Bis Mai waren die Linsen / Objektive in eine Phase eingetreten, die als Engineering Validation Test (EVT) bekannt ist und in der Apple normalerweise Tausende von Einheiten herstellt, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person. Während dieser Zeit hat Apple das Design gesperrt und beginnt, seine Eignung für die Massenproduktion zu testen.