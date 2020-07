New Music Daily Deutschland (kurz: NMD Deutschland) mit Aisha läuft ab sofort auf Apple Music. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Show mit wechselnden Interviewpartnern. In dieser Woche macht Joy Denalane den Anfang.

NMD Deutschland Radio startet auf Apple Music

Immer vorwärts, immer weiter, immer dran am Puls der Zeit. Das ist New Music Daily Deutschland. In dieser Radioshow zur Apple Music-Playlist kommt zusammen, was zusammen gehört: Aisha checkt für euch die besten Songs der Woche, die nächsten Club-Banger und interessantesten Newcomer. Als Musiker-Kind, Singer-Songwriterin, Radiomoderatorin und großartige Powerfrau zeigt Aisha euch, was abgeht in der deutschen Musikszene. Sie führt Interviews mit den wichtigsten Künstlern – und spielt natürlich die besten Songs. Jeden Freitag gibt es eine neue Show, diese könnt ihr natürlich auch on-demand abrufen.

In ihrer ersten Sendung interviewt Aisha die Musikerin Joy Denalane, die nicht nur über ihr neues, englisch-sprachiges Album spricht, sondern auch darüber welch fundamentaler Schritt es ist, auf dem legendären Motown-Label zu veröffentlichen.

Weitere Gästen der Sendung werden Adesse sein, der über seine Autokino-Tourerfahrung mit Sido und sein Album „Berlin Dakar“ plaudert, so wie Emilio, der Details zu seiner neuen Single „Kim K“ verrät und Einblicke in seine neue Netflix-Serie „Warrior Nun“ gibt.

NMD Deutschland basiert auf der NMD Deutschland Playlist, die ihr hier finden könnt.