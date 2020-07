Corona-Warn-App: Update bringt Bugfixes

Seit Mitte Juni steht die Corona-Warn-App als Download bereit. Seitdem hat die App bereits die ein oder andere Anpassung erhalten. Nun liegt das nächste Bugfix-Update vor. Darüberhinaus hat das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben, dass mittlerweile über 15,4 Millionen Downloads erfolgt sind.

Ab sofort kann die Corona-Warn-App in Version 1.0.5 aus dem App Store heruntergeladen werden. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update behebt den Fehler in der Anzeige der aktiven Tage nun auch auf der Einstiegsseite der Corona-Warn-App. Darüber hinaus enthält das Update Verbesserungen im Hinblick auf die Oberflächengestaltung, die Nutzerfreundlichkeit von Fehlermeldungen, Korrekturen in den Oberflächen-Texten sowie der Lokalisierung von Texten und Verbesserungen der Barrierefreiheit. Die Verbesserungen der Oberflächengestaltung und Nutzerfreundlichkeit betreffen vor allem den Dialog zum Hochladen eines positiven Testergebnisses und die Weiterempfehlung beziehungsweise Weiterleitung der App an Freunde.