Ab sofort sind die neuen Anker Indoor Kameras „Eufy Indoor Cam 2K“ sowie „Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt“ bei uns in Deutschland erhältlich. Beide Modelle sind auf Lager und können unmittelbar verschickt werden. Mit dem unten eingebundenen Gutscheincodes erhaltet ihr 20 Prozent Einführungs-Rabatt.

Neue Anker Eufy Indoor-Kameras sind da

Bereits in den letzten Wochen deutete sich an, dass die Anker Tochter Eufy an zwei neuen Indoor-Kameras arbeitet. Beide Kamera-Modelle werden Apple HomeKit, Google Voice Assistant sowie Amazon Alexa unterstützen.

Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt

Schwenken, Neigen und Zoom

360 Grad horizontales Schwenken, 100 Grad vertikales Neigen, 8x Zoom

2K Videoauflösung + erweiterter Nachtmodus

smarte Personenerkennung

smarte Babyerkennung

anpassbare Aktivitätszonen

Zwei-Wege Audio-Kommunikation

Bewegungserkennung

Unterstützt Apple HomeKit, Google Voice Assistant sowie Amazon Alexa

24/7-Aufnahmen auf lokalem Speicher (bis zu 128GB)

Echtzeit-Benachrichtigungen

Multi-Nutzer-Zugriff

Preis: 49,99 Euro (UVP)

hier geht es direkt zur Kamera

Eufy Indoor Cam 2K

2K Videoauflösung + erweiterter Nachtmodus

smarte Personenerkennung

smarte Babyerkennung

anpassbare Aktivitätszonen

Zwei-Wege Audio-Kommunikation

Unterstützt Apple HomeKit, Google Voice Assistant sowie Amazon Alexa

24/7-Aufnahmen auf lokalem Speicher (bis zu 128GB)

Echtzeit-Benachrichtigungen

Multi-Nutzer-Zugriff

Preis: 39,99 Euro (UVP)

hier geht es direkt zur Kamera

Erster Eindruck

Wir haben die „Eufy Indoor Cam 2K“ und die „Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt“ seit rund einer Woche im Einsatz. Beide Kameras funktionieren ohne die HomeBase 2, die z.B. für die EufyCam 2 erforderlich ist. Die Einrichtung erfolgt über die Eufy Security App und funktionierte in unserem Fall einwandfrei. Die Bildqualität kann sich sehen lassen. Soweit uns bekannt, ist die Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt die erste HomeKit-Kamera, die Schwenken und Neigen unterstützt.

Der erste Eindruck ist mehr als überzeugend. Zu einem UVP von knapp 40 Euro bzw. 50 Euro (mit dem unten genannten Rabattcode noch einmal preiswerter) kann man in unseren Augen nichts falsch machen. Wir können uns gut vorstellen, dass sich die beiden Kameras zu den genannten Preisen wie geschnitten Brot verkaufen werden.

20 Prozent Einführung-Rabatt

Hinweis: Anker hat uns soeben informiert, dass es Probleme mit dem Gutscheinen gibt. Stattdessen wurde nun ein Coupon auf der Produktseite integriert, mit dem ihr die 20 Prozent Rabatt erhaltet. In Kürz sollten auch die Gutscheine funktionieren. (/Hinweis Ende)

Anker hat uns zwei Gutscheine zur Verfügung gestellt, mit denen die beiden Indoor-Kameras noch einmal attraktiver werden und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Ihr erhaltet bis zum 17.07.2020 23:59 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht, 20 Prozent Rabatt auf beide Indoor-Kameras.

eufy Security Indoor Cam 2K mit Bewegungssensor nur 31,99 Euro anstatt 39,99 Euro

Gutscheincode: EUFYID2K1

eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche, mit WLAN-Funktion,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung stellen sicher, dass jede Aufnahme so...

eufy Security Indoor Cam 2K mit Schwenk-Neige-Funktion nur 39,99 Euro anstatt 49,99 Euro

Gutscheincode: EUFYID2K2