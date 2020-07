Wer sich bei Apple über die nächste Generation der hauseigenen Betriebssysteme informieren wollte, musste bisher mit den englischen Vorschauseiten vorliebnehmen. Pünktlich zur Public Beta stehen jetzt die deutschen Versionen der Sonderseiten bereit.

Apple zeigt die neuen Betriebssysteme

Derzeit beschäftigen sich in erster Linie Entwickler und freiwillige Tester mit iOS 14 und Co. Alle anderen können sich schon mal auf Apples Vorschauseiten über die kommenden Betriebssysteme informieren.

Wenn ihr die virtuelle WWDC 2020 und unsere Berichterstattung verfolgt habt, wisst ihr mit Sicherheit schon alles, was die Sonderseiten an Informationen bereithalten. Doch Apple schafft es einmal mehr alle größeren Features in einem eleganten Gewand zu präsentieren. So scrollen wir uns im mittlerweile klassischen Apple-Stil durch eine Vielzahl von Screenshots, wobei die neuen Funktionen und Bedienelemente kurz erklärt werden.

Hier geht es direkt zu den Vorschauseiten bei Apple:

(Danke Besnik)