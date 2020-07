In den letzten Jahren haben wir euch mehrfach auf Gardena Smart System und die verschiedenen Komponenten für den smarten Garten hingewiesen. Neben der Gardena Smart System App bietet der Hersteller mit myGarden eine weitere App im App Store an. Diese dient als Grundlage der Gartenarbeit und soll euch zu einem grünen Daumen verhelfen.

Digitaler Helfer für Gartenfans

Aller Anfang ist schwer: gerade Hobbygärtner, die ihren grünen Daumen erst noch entwickeln, sind zu Beginn ihrer Pflanzkarriere auf Informationen und Hilfestellung angewiesen. Doch auch der ein oder andere Vollblutgärtner freut sich über Tipps und Tricks, um sein grünes Paradies zur Perfektion zu führen. Mit der myGarden App bekommen Anfänger, wie auch Fortgeschrittene einen digitalen Begleiter an die Hand, der ihnen mit zahlreichen Features dabei hilft, ihre blühenden Projekte zu realisieren – egal ob Indoor, auf dem Balkon oder für den Garten. Und damit es auch wirklich niemals langweilig wird, wird die App ständig weiterentwickelt, um so auch zukünftig die Herzen aller Gartenliebhaber durch immer neue Features höher schlagen zu lassen.

Bienenfreundliche Pflanzendatenbank

Wer noch unschlüssig ist, welche Pflanzen sich am besten in seinen Trögen und Beeten machen, der findet in der integrierten Pflanzenbibliothek nicht nur eine große Auswahl an Vorschlägen, sondern auch direkt zahlreiche Informationen rund um den besten Standort, Nährstoffbedarf, Pflanzeneigenschaften und vieles mehr. Wer dabei auch den Bienen etwas Gutes tun will, kann bei der Auswahl der richtigen Begrünung direkt den integrierten Bienen-Filter nutzen.

Individuelle Inspiration und Planung

Und hat man sich für die ersten Pflanzen entschieden, sorgt der Aufgabenplaner dafür, dass die richtige Pflege nicht zu kurz kommt. Je nach gewählter Pflanzenart bekommt der Nutzer passende Tipps, so dass er stets alles Wichtige auf dem Schirm hat. Dazu gibt es passende Tutorials, die Gartenfreunden kurz und knackig verschiedene Fertigkeiten und Aufgaben rund um ihre grünen Projekte vermitteln.

Dank des integrierten Gartenmagazins erhalten Nutzer täglich auf sie abgestimmte Garten-Inspiration aus dem Web. Egal ob Do-it-yourself-Anleitungen für das eigene Paletten-Beet, Tipps und Tricks rund um das Thema Biogärtnern, praktische Tutorials, Kochrezepte für selbst angebautes Obst und Gemüse oder Infos rund um pflegeleichte Pflanzenarten – hier ist für jeden etwas Wissenswertes dabei. Und die gefundenen Lieblingsartikel lassen sich ganz einfach im eigenen myGarden-Bereich abspeichern. Wer will, kann hier sogar sein aktuelles Gärtner-Level überprüfen – aber Vorsicht: Suchtpotential!