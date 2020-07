Der PC-Markt kehrt aufgrund der starken Nachfrage nach mobilen PCs und der Erholung von COVID-19-bedingten Lieferkettenunterbrechungen zum Wachstum zurück. Wie die Marktforschungsunternehmen Gartner und IDC verkünden, konnte auch Apple für seine Mac-Sparte eine Steigerung im zweiten Quartal 2020 verzeichnen.

Mehr Auslieferungen dank Home-Office

Apple lieferte laut Gartner im zweiten Quartal 2020 rund 4,37 Millionen Macs aus (gegenüber 4,16 Millionen im Vorjahresquartal), wobei die Auslieferungen inmitten der anhaltenden Gesundheitskrise zunahmen. Der Marktanteil von Apple stieg im Quartal auf 6,7 Prozent, gegenüber 6,6 Prozent im zweiten Quartal 2019. Allgemein konnte der gesamte PC-Markt ein Wachstum von 2,8 Prozent verzeichnen.

Apple behauptet weiterhin seine Position als Nummer vier der PC-Hersteller in der Welt, hinter Lenovo, HP und Dell. Lenovo war in diesem Quartal mit 16,2 Millionen ausgelieferten PCs und 25 Prozent Marktanteil der führende PC-Hersteller, gefolgt von HP mit 16,17 Millionen ausgelieferten PCs und 24,9 Prozent Marktanteil.

Dell war mit 10,65 Millionen ausgelieferten PCs und einem Marktanteil von 16,4 Prozent der drittgrößte Anbieter. Dell war jedoch der einzige der großen Hersteller, der einen Rückgang der Auslieferungen verzeichnete. Acer lieferte 4,01 Millionen PCs aus und ASUS konnte 3,59 Millionen PCs in den Markt einbringen, wobei beide Anbieter hinter Apple zurückblieben.

Laut Gartner wurde das Wachstum der PC-Auslieferungen während des Quartals durch Käufe, die für das Home-Office und Online-Bildung notwendig waren, angetrieben. Es ist nicht zu erwarten, dass der Aufwärtstrend bei den Versandmengen anhalten wird.

IDC kommt derweil in seiner Markteinschätzung auf noch höhere Zahlen für Apple. So deuten die Daten der Marktforscher an, dass Apple im zweiten Quartal 2020 rund 5,59 Millionen Macs ausgeliefert hat: