Apple hat sich mit „Snow Blind“ einen neuen Film für Apple TV+ gesichert und damit fünf weitere Studios in einem Bieterkrieg geschlagen. „Snow Blind“ wird eine Filmadaption des erfolgreichen Graphic Novel sein, in der Jake Gyllenhaal (Nightcrawler) die Hauptrolle übernimmt.

„Snow Blind“ auf Apple TV+

In einem hart umkämpften Bieterwettstreit hat sich Apple die Rechte an dem Graphic Novel „Snow Blind“ sichern können. Der Thriller von Ollie Masters und Tyler Jenkins erzählt die Geschichte von Teddy. Für den High-School-Teenager steht das Leben in einem verschlafenen Vorort von Alaska plötzlich auf dem Kopf, als er ahnungslos ein folgenreiches Foto seines Vaters online stellt. Er erfährt, dass er und seine Familie in einem Zeugenschutzprogramm sind. Mit dem Foto hat er nicht nur das FBI, sondern auch einen Mann auf den Plan gerufen, der auf Rache aus ist. Als dann noch der Verdacht aufkommt, dass sein Vater womöglich nicht ganz so unschuldig ist, wie er erklärt, nimmt die Geschichte einen abenteuerlichen Verlauf.

Wie Deadline berichtet, haben sich gleich sechs Interessenten für die Adaption des Graphic Novel der BOOM! Studios beworben, wobei Apple das Rennen machte. „Snow Blind“ soll direkt von Apples hauseigenen Filmstudio entwickelt werden, das auch an der Serie „Masters of the Air“ arbeitet. Eine Verfilmung von „Snow Blind“ war bereits für 2017 in Serienform beim US-Network FOX angedacht, kam aber nie zustande.

Apple ist derzeit generell sehr erfolgreich, wenn es um den Einkauf von neuen Produktionen für Apple TV+ geht. Das Unternehmen konnte sich in letzter Zeit einige hochkarätige Titel für seine TV-Plattform sichern, darunter „Killers of the Flower Moon“ von Martin Scorsese und „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle. Gerade angelaufen ist das Kriegsdrama „Greyhound“ von und mit Tom Hanks.