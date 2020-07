Apple hat einige ehrgeizige Pläne in Indien. So plant das Unternehmen nicht nur die Eröffnung des ersten indischen Apple Stores, sondern auch eine deutliche Steigerung der iPhone-Produktion in dem Land. Wie Reuters berichtet, soll Foxconn hierfür 1 Milliarde Dollar in sein Werk in Indien investieren.

Apple zieht es nach Indien

Reuters zufolge verlagert Apple seine Produktionslinie schrittweise von China in andere Länder. Dabei sei die Ausweitung des Fertigungsprozesses in Indien Teil dieses Plans. Apple soll Foxconn gebeten haben, seine Anlagen in Sriperumbudur zu erweitern, wo die beiden Unternehmen bereits das iPhone XR fertigen.

Es wird erwartet, dass der Expansionsplan in drei Jahren abgeschlossen sein wird. Das würde es Apple und Foxconn ermöglichen, weitere iPhone-Modelle in Indien herzustellen. Diverse Quellen berichten derweil, dass die Erweiterung der Anlagen über 6.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Obwohl Indien der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt ist, macht Apple dort nur 1 Prozent der Verkäufe aus. Das Land hat hohe Einfuhrsteuern, was die Produktpreise von Apple im Vergleich zur Konkurrenz zu hoch macht. Die Herstellung von Produkten vor Ort kann Apple helfen, einige Kosten zu senken, was zu attraktiveren Preisen für die Verbraucher führen kann. Wenn die Pläne Erfolg haben, könnte Apple zudem die Foxconn-Einrichtungen in Indien nutzen, um iPhone-Modelle in andere Länder zu exportieren.