The Morning Show steht seit Tag 1 und somit seit dem 01. November 2019 exklusiv auf Apple TV+ bereit. In unseren Augen wird die Serie von Folge zu Folge besser und endet in einem gelungenen Staffel-Finale. Um ein wenig die Werbetrommel für die Eigenproduktion zu rühren, hat Apple ein neues Video veröffentlicht.

„The Morning Show – Panel Discussion“

Die Schauspieler, die Crew und die Macher von The Morning Show setzen sich (virtuell) zu einem zum Nachdenken anregenden Gespräch zusammen, das die Zuschauer hinter die Kulissen führt und die Relevanz der Serie reflektiert.

Was passiert, wenn sich die Menschen, denen ihr vertraut als unehrlich erweisen? Die Morning Show folgt dem freien Fall einer Nachrichtensendung am frühen Morgen nach einem Skandal und ihrem Kampf ums Überleben in einer Zeit, in der Nachrichten in Ihrer Hand liegen.

In The Morning Show sind die Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon, die Emmy-Gewinnerin Jennifer Aniston und der Golden Globe-Gewinner Steve Carell zusehen.

Das knapp einstündige Video ist in drei Kapitel unterteilt, in der unter anderem Jennifer Aniston, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw, Desean Terry, Reese Witherspoon, Kerry Ehrin, Karen Pittman, Mark Duplass, Mimi Leder, Michael Ellenberg, Nestor Carbonell und Brian Stelter zu sehen und zu hören sind.