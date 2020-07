Der ein oder andere erinnert sich vermutlich noch an „The Underdogs“. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Apple ein Video, mit dem die Arbeit eines internen Apple Teams auf lustige Art und Weise gezeigt wurde. In dem rund 3-minütigen Video ist ein Design-Team zu sehen, welches nur wenige Tage Zeit hat, um einen runden Pizza-Karton als Prototyp für ein wichtiges Meeting zu entwickeln. Nun sind „The Underdogs“ zurück.

The whole working-from-home thing

Mit dem neuesten Apple Video „The whole working-from-home thing“ nimmt sich Apple knapp 7 Minuten Zeit, um die Arbeit des fiktiven Apple Teams zu dokumentieren. Aufgrund der COVID-19 Pandemie ist das Team natürlich gezwungen, von zu Hause aus zu arbeiten. Es heißt

Die Underdogs sind zurück und steuern mit vielen Unbekannten, aber einer zuverlässigen Konstante durch ihre neue Normalität: Apple hilft dabei, ihre Kreativität und Produktivität zu entfalten, selbst wenn sie von zu Hause aus arbeiten. Es ist immer noch eine Welt voller Fristen, Besprechungen, Gruppenchats, Telefonkonferenzen, Kollegen und Vorgesetzten. Es ist aber auch eine Welt voller Kinder, eines Hundes und einer haarlosen Katze. Und es ist eine Welt, in der die Zusammenarbeit nie zu kurz kommt, egal ob das Team iPad, iPhone, iMac, MacBook oder all das oben Genannte verwendet. Von zu Hause aus zu arbeiten (oder von überall aus zu arbeiten) ist nicht neu, aber was Sie gemeinsam erreichen können, ist es. Dies ist Apple at Work (von zu Hause aus)

Der Vollständigkeit halber haben wir auch noch einmal das Original „The Underdogs“-Video aus dem Jahr 2019 eingebunden.