Seit vergangener Woche Freitag lassen die beiden Anker Indoor-Kameras „Eufy Indoor Cam 2K“ sowie „Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt“ bei uns in Deutschland kaufen. Beide Kameras weisen in unseren Augen ein Top Preis-Leistungsverhältnis aus. Parallel zum Verkaufsstart hat Anker beiden Innenkameras ein Firmware-Update verpasst, welches die HomeKit-Funktion im Gepäck hat. Allerdings muss Anker auch serverseitig noch den Schalter umlegen. Dies soll am morgigen Dienstag abgeschlossen sein, so dass alle Anwender HomeKit in Kombination mit den neuen Indoor-Kameras nutzen können.

Eufy Indoor-Kameras: HomeKit-Update soll morgen abgeschlossen sein

Vorab sei gesagt, dass ihr nicht zwingend HomeKit für die beiden Kameras aktivieren und nutzen müsst. Falls ihr dieses nicht möchtet, könnt ihr natürlich die Kameras auch über über die Eufy Security App betreiben.

Anker hat im offiziellen Eufy Security Forum bestätigt, dass das HomeKit-Update für „Eufy Indoor Cam 2K“ sowie „Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt“ bereits ausgerollt wird. Voraussetzung für die Nutzung von HomeKit ist das Firmware-Update 2.0.6.9. Dieses liegt bei uns seit letzter Woche Freitag für beide neuen Eufy Indoor-Cams vor. Während sich HomeKit für die „Eufy Indoor Cam 2K“ nach dem Update sofort aktivieren ließ, funktioniert die HomeKit-Einbindung für die „Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt“ bei uns erst seit heute.

Anker bestätigt, dass die HomeKit-Funktionalität Schritt für Schritt ausgerollt wird und ab morgen allen Anwendern zur Verfügung steht. Um HomeKit zu aktivieren, müsst ihr die Eufy Security App und anschließend die Einstellungen der Kamera öffnen. Im nächsten Schritt ruft ihr „HomeKit-Portal“ auf. Nun folgt ihr der Anleitung und bindet die entsprechende Kamera in HomeKit ein.