Seit Freitag läuft das Kriegsdrama „Greyhound“ – mit Tom Hanks in der Hauptrolle – exklusiv auf Apple TV+. Ein kleiner Wermutstropfen ist für den ein oder anderen Nutzer sicherlich, dass der Film bislang nur in der englischen Originalfassung vorliegt. Die deutsche Synchronfassung soll in Kürze folgen. Um weiterhin die Werbetrommel für den Blockbuster zu rühren, hat Apple einen weiteren Clip veröffentlicht.

Apple TV+: „Greyhound – Inside Look: High Stakes at Sea“

Mit „Greyhound – Inside Look: High Stakes at Sea“ steht ein knapp drei-minütiger Clip zum neuen Kriegsdrama mit Tom Hanks zur Verfügung.