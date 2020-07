In regelmäßigen Abständen nutzt Apple seine unterschiedlichen YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Ab sofort steht ein neuer Video-Tipp bereit.

Mit dem jüngsten Video erklärt euch Apple in knapp 50 Sekunden, wie ihr auf eurem Mac neue Dokumente in Tabs öffnet.

Es heißt

Du verwendest gerne Tabs? Du kannst auf deinem Mac einstellen, dass Dokumente in neuen Tabs statt in neuen Fenstern geöffnet werden. Das funktioniert etwa in Pages, Vorschau und TextEdit sowie im Finder.