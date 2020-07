Der Packungsinhalt des iPhone 12 scheint sich dieses Jahr zu einem der heißesten Themen in der Gerüchteküche zu entwickeln. Nachdem sich derzeit die Hinweise auf den Verzicht eines mitgelieferten Netzteils und Kopfhörer verdichten, macht uns der treffsichere Leaker L0vetodream nun darauf aufmerksam, dass es beim Lightning Kabel ein Upgrade geben könnte – und zwar in Form eines geflochtenen Kabel-Designs.

Neues Lightning Kabel für das iPhone 12

Die ursprünglich vom Twitter-Nutzer DuanRui geteilten Fotos zeigen ein USB‑C auf Lightning Kabel, das ein geflochtenes Design hat, statt des Standard-Designs der aktuellen Kabel ohne Gewebe.

Während der Mac Pro bereits mit einem geflochtenen Thunderbolt Pro Kabel und der HomePod mit einem geflochtenen Stromkabel ausgeliefert werden, wäre das neue Kabel-Design eine Premiere für das iPhone. Falls Apple für das iPhone tatsächlich ein solches Kabel einplant, würde es uns nicht wundern, wenn Apple auch zukünftigen Versionen des iPad Pro ein entsprechendes Kabel gönnt.

Geflochtene Kabelkonstruktionen haben das Potenzial, haltbarer zu sein als gummibeschichtete Standard-Kabel. Typischerweise werden an den Endpunkten, an denen die Kabelköpfe positioniert sind, zusätzliche Verstärkungen angebracht, diese sind auf den Bildern jedoch nicht zu erkennen. ChargerLAB, wo der Leak ursprünglich herstammt, hat in der Vergangenheit des Öfteren genaue Informationen über Apples Kabelpläne weitergegeben und erklärt, dass das hier abgebildete Kabel möglicherweise standardmäßig zu Apples iPhone 12 Lineup gehört.

In Anbetracht, dass uns allen wahrscheinlich schon das eine oder andere Lightning Kabel „zu Bruch“ gegangen ist, wäre das Upgrade sicherlich eine willkommene Dreingabe. Das neue verstärkte Kabel könnte bei der Gelegenheit dann auch etwas darüber hinwegtrösten, dass Apple (womöglich) kein Netzteil beilegen wird.