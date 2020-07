Apple stellt seit einigen Jahren Applikationen für Windows bereit. Allerdings ist die Anzahl überschaubar. Unter anderem steht iTunes für Windows-Nutzer zur Verfügung. Diese App wurde auf dem Mac bereits eingestellt, für Windows steht sie nach wie vor bereit. In diesem Jahr könnte Apple iTunes für Windows ebenfalls in den Ruhestand schicken und durch eine oder mehrere neue Apps ersetzen.

Neue Apple-App soll für Windows 10 erscheinen

Die italienische Webseite Aggiornamenti Lumia behauptet, dass Apple eine neue Windows-App vorbereitet, die im Microsoft Store erscheinen wird. Allerdings gehen die Kollegen nicht darauf ein, um was für eine App es sich dabei handeln könnte. Wir können uns gut vorstellen, dass es sich bei der App um eine App im Hinblick auf Apples Services handelt. Apple Music oder Apple TV würden sich anbieten.

Im vergangenen Jahr hatte Apple nach Entwicklern Ausschau gehalten, die die nächste Generation an Medien-Apps für Windows entwickeln. Apple gab ausdrücklich an, dass für den Job Erfahrung mit der Universal Windows Platform (UWP) erforderlich ist, bei der es sich im Grunde um die moderne Windows-App-Plattform handelt.

A new @Apple app coming soon to the Microsoft Store? 👀 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 11, 2020

iTunes wurde vor vielen Jahren für Windows veröffentlicht, seit 2018 steht die App im Microsoft Store bereit. Beim Mac hat Apple iTunes durch mehrere verschiedene Apps (Apple Music, Apple TV, Podcasts, Bücher etc. ersetzt). Das gleiche könnte Apple bei Windows machen. Insbesondere die TV-App drängt sich in unseren Augen auf, da Apple diese bereits für unterschiedliche Plattformen (unter anderem auf Smart-TVs) anbietet. UWP-Apps laufen im übrigen nicht nicht nur auf Windows PCs, sondern auch auf der Xbox One.