Es gibt Neuigkeiten von Spotify. Zuletzt hatte sich der Musik-Streaming-Dienst verstärkt auf das Thema „Podcasts“ konzentriert. Mehr als eine Million Podcasts stehen derzeit weltweit auf Spotify zur Verfügung, darunter auch über 30.000 deutschsprachige Formate. Um Nutzern die Auswahl ein Stück weit zu erleichtern, führt das Unternehmen nun Podcast-Charts ein.

Spotify startet neue Podcast-Charts

Mit den beiden neuen Podcast-Charts “Top-Podcasts” und “Trending Podcasts” bietet Spotify in der mobilen Version eine täglich aktualisierte Übersicht der meistgestreamten Podcasts und vielversprechenden Neuerscheinungen. Die Podcast-Charts erleichtern den Hörer*innen das Entdecken neuer Formate und ermöglichen es Podcaster*innen, noch schneller entdeckt zu werden. Top-Podcasts und Trending Podcasts sind weltweit ab sofort in 26 Märkten verfügbar.

Spannende Einblicke in die aktuelle Podcast-Landschaft bieten die “Trending Podcasts”. Basierend auf den Streamingzahlen der vergangenen sieben Tage finden Hörer*innen hier tagesaktuell die Trend-Podcasts der Stunde und solche, die auf dem besten Weg dahin sind. Fokus liegt dabei auf Neuerscheinungen, die auf Basis von Algorithmen in die Liste integriert werden. Damit können aufstrebende Podcaster*innen in die Charts kommen und neue Fans erreichen.

“Top-Podcasts” enthalten die beliebtesten Podcasts, basierend auf der Zahl der Hörer*innen der vergangenen 30 Tage. Die Charts stehen den Hörer*innen tagesaktuell zur Verfügung.

Auch für Podcaster führt Spotify eine Neuerung ein. Diese werden, sobald sie in den Charts auftauchen, in ihrem Dashboard auf Spotify for Podcasters darüber informiert. Mit sogenannten “Shareable Cards” können Podcaster*innen das Ranking ihres Podcasts auf ihren Social Media-Kanälen teilen.