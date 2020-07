Apple nutzt den heutigen Mittwoch, um verschiedene Updates auf den eigenen Servern zu platzieren. Nachdem wir bereits iOS 13.6, iPadOS 13.6, watchOS 6.2.8 und tvOS 13.4.8, HomePod Software 13.4.8 sowie macOS 10.15.6 erlebt haben, geht es nun mit iOS 12.4.8 und watchOS 5.3.8 weiter. Mit diesem Update versorgt Apple ältere Geräte.

iOS 12.4.8 und watchOS 5.3.8 stehen als Download bereit

Im Bezug auf Softwareupdates ist Apple in jedem Fall vorbildlich. So denkt der Hersteller am heutigen Abend nicht nur an die neueren Geräte, sondern auch an älteren Modelle.

Für ältere iOS-Geräte, die iOS 13 nicht unterstützen, hat Apple mit iOS 12.4.8 ein Update bereit gestellt. Die Aktualisierung lässt sich auf folgenden Geräten installieren:

iPad Air (Wi-Fi) (iPad4,1)

iPad Air (Cellular) (iPad4,2)

iPad Air (China) (iPad4,3)

iPad mini 2 (Wi-Fi) (iPad4,4)

iPad mini 2 (Cellular) (iPad4,5)

iPad mini 2 (China) (iPad4,6)

iPad mini 3 (Wi-Fi) (iPad4,7)

iPad mini 3 (Cellular) (iPad4,8)

iPad mini 3 (China) (iPad4,9)

iPhone 5s (GSM/LTE) (iPhone6,1)

iPhone 5s (CDMA/LTE) (iPhone6,2)

iPhone 6 Plus (iPhone7,1)

iPhone 6 (iPhone7,2)

iPod touch 6G (iPod7,1)

watchOS 5.3.8 liegt für folgende Geräte vor:

Apple Watch Series 1 (38mm) (Watch2,6)

Apple Watch Series 1 (42mm) (Watch2,7)

Apple Watch Series 2 (38mm) (Watch2,3)

Apple Watch Series 2 (42mm) (Watch2,4)

Apple Watch Series 3 (38mm, LTE) (Watch3,1)

Apple Watch Series 3 (42mm, LTE) (Watch3,2)

Apple Watch Series 3 (38mm) (Watch3,3)

Apple Watch Series 3 (42mm) (Watch3,4)

Apple Watch Series 4 (40mm) (Watch4,1)

Apple Watch Series 4 (44mm) (Watch4,2)

Apple Watch Series 4 (40mm, LTE) (Watch4,3)

Apple Watch Series 4 (44mm, LTE) (Watch4,4)

watchOS 6 erfordert ein iPhone 6s oder neuer unter iOS 13. Doch was ist mit Nutzern, die ihre Apple Watch mit einem älteren iPhone gekoppelt oder noch nicht auf iOS 13 geupdatet haben? Für diese steht ab sofort watchOS 5.3.8 als Download bereit. Bei watchOS 5.3.8 handelt es sich um ein Bugfix-Update. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten.