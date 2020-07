Wir möchten euch auf einen heißen iPhone 11 Deal aufmerksam machen, den die Flatrate-Experten von Preisbörse24 aufgelegt haben. Ihr erhaltet das iPhone 11 inkl. 15GB LTE Vodafone Flat für nur 36,99 Euro monatlich. Zusätzlich erhaltet ihr die komplett drahtlosen Kopfhörer ECS3001B True Wireless Earbuds kostenlos hinzu. Spotify, Deezer und BILDplus könnt ihr zusätzlich drei Monate gratis nutzen.

iPhone 11 Deal + Gratis-Kopfhörer

Preisbörse24 hat einen echten Preiskracher aufgelegt. Die Flatrate-Experten kombinieren das iPhone 11 mit dem Vodafone Smart L + Aktion (+5). Der Tarif bietet euch eine 15GB LTE Datenflat mit bis zu 500MBit/s. Zudem erhaltet ihr eine Telefon-Flat und eine SMS-Flat in alle deutschen Netze. Der Tarif beinhaltet ein Gratis-Pack. Dies bedeutet, das ihr Spotify, Deezer und BILDplus drei Monate lang kostenlos nutzen könnt. Monatlich werden während der Mindestvertragslaufzeit nur 36,99 Euro fällig. Ein einmaliger Anschlusspreis fällt zwar an, dieses könnt ihr euch jedoch durch Aktivierung in der App zurückholen.

Das iPhone 11 bietet euch unter anderem ein 6,1 Zoll Super Retina Display, Face ID, 12MP Dual-Kamera, Frontkamera, Wifi, Bluetooth und vieles mehr. Beim iPhone 11 habt ihr bei diesem Deal die Qual der Wahl. Ihr entscheidet zwischen den Farben Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß und Violett sowie den Speichergrößen 64GB, 128GB und 256GB. Der einmalige Anschaffungspreis des iPhone 11 richtet sich nach der Speichergröße. Für das 64GB zahlt ihr einmalig nur 49,95 Euro. Der monatliche Grundpreis ändert sich nicht.

Neben dem oben genannten Gratis-Paket (3 Monate Spotify, Deezer und BILDplus kostenlos nutzen) beinhaltet dieser Deal noch kostenlose Kopfhörer (ECS3001B True Wireless Earbuds). Die genauen Details entnehmt ihr der Angebotsseite.

In unseren Augen handelt es sich um einen ziemlich attraktiven Deal. Ihr erhaltet nicht nur ein Top-Smartphone sowie einen Top-Tarif, sondern auch noch ein Gratis-Pack und kostenlose Kopfhörer.