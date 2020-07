Bei uns in Deutschland gehört die Girocard (EC-Karte) neben dem Bargeld zur den gängigsten und beliebten Zahlungsmitteln. Apple Pay wiederum funktioniert derzeit jedoch nur mit Kreditkarten. Am heutigen Tag bestätigt die Sparkasse noch einmal, dass man ab Sommer Apple Pay auch in Kombination mit der Girocard unterstützen wird.

Sparkasse bestätigt: Apple Pay mit Girocard ab Sommer

Bei uns in Deutschland sind Kreditkarten verhältnismäßig schlecht verbreitet. Eine EC-Karte bzw. Girocard besitzt hingegen nahezu jeder. Bereits vor einigen Monaten bestätigte die Sparkasse, dass man für ihre Kunden Apple Pay in Kombination mit der Girocard anbieten wird. Dies ist auch für Apple Neuland, da Apple Pay in erster Linie für die Nutzung mit einer Kreditkarte entwickelt wurde.

Zurück zur Sparkasse, der Girocard und Apple Pay. Um diese Kombination zu realisieren, war hinter den Kulissen entsprechende Entwicklungsarbeit notwendig. Soweit uns bekannt, hat die Sparkasse ihre Hausaufgaben bereits gemacht, so dass die Apple Pay Unterstützung für die Girocard mit dem letzten Software-Release bereits implementiert wurde.

Am heutigen Tag meldet sich die Sparkasse bzw. der Sparkassenverband noch einmal per Facebook zu Wort und schreibt unter anderem

Die beliebteste Karte in Deutschland – die girocard – ist noch diesen Sommer mit Apple Pay nutzbar. Mit Apple Pay und Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) zahlen Sie kontaktlos und mobil an hunderttausenden Terminals in Geschäften in Deutschland. Machen Sie sich startklar, um gleich am ersten Tag alle Vorteile von Apple Pay mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) nutzen zu können!

Neben der Girocard benötigt ihr noch einen Online-Banking-Zugang sowie die Sparkassen-App. Es ist davon auszugehen, dass die Sparkasse mit der heutigen Ankündigung nicht alleine vorprescht. Die Sprachregelung wird zu 100 Prozent mit Apple abgestimmt sein. Die Bezeichnung „Sommer“ ist sicherlich ein dehnbarer Begriff. Wir rechnen damit, dass Apple den Schalter spätestens im August umlegen wird. Dann haben von jetzt auf gleich viele Millionen Sparkassen-Kunden die Möglichkeit, mit ihrer Girocard Apple Pay zu nutzen.